«Перемагає той, хто пам'ятає»: у Кременчуцької гімназії №12 створили музей та Алею пам'яті загиблих Героїв

У тихій залі військово-історичного музею гімназії № 12 панує особлива атмосфера. Серед експонатів — артефакти різних епох, Другої світової, і сучасної російсько-української війни.
Музей, відкритий ще у 2009 році у межах масштабного міського проекту, сьогодні переживає новий етап. Його місія стала глибшою, болючішою і водночас важливішою як ніколи: зберегти пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну.
Керує музеєм вчителька історії Любов Коноваленко, яка разом із учнями та їхніми родинами збирає матеріали, експонати та історії.
Спершу експозицію формували за результатами пошукових робіт: старшокласники знаходили військові предмети 1943 року, досліджували шлях 97-ї Полтавської гвардійської дивізії, а згодом установили зв’язок із її ветераном — учасником боїв за Кременчук Полозовим. Його особисті речі й досі займають почесне місце у музеї.
Та з 2014 року історія музею невіддільно сплелася з новітньою війною.
Після 24 лютого 2022 року зал почав наповнюватися новими експонатами — не з підручників, а з полів боїв. Гільзи, шеврони, зошити курсантів, фрагменти ворожих безпілотників, передані волонтерами.
У музеї зібрані фотографії загиблих полеглих випускників гімназії № 12.
Окремо пані Любов розповідає про загиблого воїна, випускника гімназії, свого учня Максима Білоусова. Його зошити, передані бабусею-волонтеркою, стали одним із найзворушливіших експонатів музею.
Крім музею в гімназії є Алея пам’яті — місце, де кожен може зупинитися, подумати, подякувати.
Ідея належала мамі одного з учнів, волонтерці Марині Шляпіній. Щоб її втілити, школа організувала благодійний ярмарок і зібрала одразу 64 тисячі гривень, які спрямували на благоустрій території майбутньої алеї.
Ялини й самшит садили учні, вчителі, батьки та члени сімей загиблих Героїв.
Активісти навіть створили свою знімальну групу і самостійно монтували і робили ролики, озвучку. Перший ролик — відкриття алеї. Наступним кроком став ролик про відвідування військових у шпиталі. Третє відео про те, що переживають діти під час війни, який їх стан, як вони хвилюються, здобув перемогу у конкурсі «Веселка».
Не тільки школярі цікавляться історією сьогодення. Вона стосується всіх, навіть самих маленьких.
Після відкриття алеї діти з місцевого садочка принесли власноруч зроблених паперових ангелів і прикрасили ними ялинки.
