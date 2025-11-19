Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини

За минулу ніч патрульні виявили у Кременчуці 5 нетверезих водіїв

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 78

 

У одного з порушників вміст алкоголю перевищував допустиму норму у понад 10 разів

У Патрульній поліції Кременчука розповіли про виявлених минулої ночі на вулицях міста п’ятьох п’яних водіїв. При цьому в одного з порушників вміст алкоголю перевищував допустиму норму у 10 разів, а в іншого — у понад 6 разів.

 

На вулиці Івана Приходька патрульні зупинили автомобіль Geely Emgrand. Під час спілкування у водія виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці — алкотестер показав 2.06 проміле, що перевищував допустиму норму у понад 10 разів.

 

На вулиці Університетській інший екіпаж патрульних зупинив BMW. Водій керував автівкою без посвідчення відповідної категорії. Також у нього були помітні ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити огляд у медичному закладі чи на місці чоловік категорично відмовився.

 

На вулиці Старшого лейтенанта Кагала патрульні зупинили Volkswagen Golf. У чоловіка також були ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці — результат 1.25 проміле.

 

Інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили порушників від керування автівками.

— Керування у стані сп’яніння — це не просто порушення закону, а реальна загроза життю і здоров’ю всіх учасників дорожнього руху. Якщо ви бачите нетверезого водія — телефонуйте 102 або 112, - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 п’яних водіїв.

У суботу, в Кременчуці пяний водій зіткнувся з припаркованою автівкою та деревом.

У п’ятницю пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що на Миргородщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських після скоєння ним ДТП. 13 листопада патрульні зупинили у Кременчуці п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував допустиму норму у 10 разів.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій Кременчук
