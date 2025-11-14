На Миргородщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських після ДТП

57-річний кермувальник врізався в паркан у Шишаках і запропонував хабаря

11 листопада у селищі Шишаки автомобіль ВАЗ-2109 під керуванням 57-річного чоловіка врізався в паркан. Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, під час оформлення матеріалів ДТП патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоб уникнути відповідальності, водій спробував «домовитися» з поліцейськими і запропонував їм неправомірну вигоду. Патрульні попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії та викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі Миргородського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає штраф від 17 000 до 68 000 грн або до чотирьох років обмеження чи позбавлення волі.

На водія також склали адміністративні матеріали за ст.124 КУпАП (пошкодження майна у ДТП) та ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

