У Кременчуці п’яний водій зіткнувся з припаркованою автівкою та деревом

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 224

У суботу, 15 листопада, ввечері патрульна поліція отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Перемоги у Кременчуці. Під час з’ясування обставин ДТП патрульні встановили, що водій автомобіля Nissan перед початком руху не впевнився у безпечності маневру та зіткнувся з припаркованим автомобілем Suzuki, а потім — з деревом. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

До того ж громадянин мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та не пред’явив патрульним посвідчення водія.

Правоохоронці склали на порушника адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння);

протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);

постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила відповідних документів).

— Керування у стані сп’яніння — це свідома загроза життю та безпеці всіх учасників дорожнього руху, — зазначає патрульна поліція.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 п’яних водіїв.

У п’ятницю пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що на Миргородщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських після скоєння ним ДТП. 13 листопада патрульні зупинили у Кременчуці п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував допустиму норму у 10 разів.

Позаминулого тижня у Кременчуці зафіксували сплеск пияцтва за кермом — патрульна поліція виявила 30 нетверезих водіїв.