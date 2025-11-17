У Кременчуці п’яний водій зіткнувся з припаркованою автівкою та деревом

У суботу, 15 листопада, ввечері патрульна поліція отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Перемоги у Кременчуці. Під час з’ясування обставин ДТП патрульні встановили, що водій автомобіля Nissan перед початком руху не впевнився у безпечності маневру та зіткнувся з припаркованим автомобілем Suzuki, а потім — з деревом. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
До того ж громадянин мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та не пред’явив патрульним посвідчення водія.
Правоохоронці склали на порушника адміністративні матеріали:
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 п’яних водіїв.
У п’ятницю пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що на Миргородщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських після скоєння ним ДТП. 13 листопада патрульні зупинили у Кременчуці п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував допустиму норму у 10 разів.
Позаминулого тижня у Кременчуці зафіксували сплеск пияцтва за кермом — патрульна поліція виявила 30 нетверезих водіїв.
