Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці п’яний водій зіткнувся з припаркованою автівкою та деревом

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 224

 

Громадянин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, не пред’явив патрульним посвідчення водія

У суботу, 15 листопада, ввечері патрульна поліція отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Перемоги у Кременчуці. Під час з’ясування обставин ДТП патрульні встановили, що водій автомобіля Nissan перед початком руху не впевнився у безпечності маневру та зіткнувся з припаркованим автомобілем Suzuki, а потім — з деревом. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

До того ж громадянин мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та не пред’явив патрульним посвідчення водія.

Правоохоронці склали на порушника адміністративні матеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння);
  • протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила відповідних документів).
— Керування у стані сп’яніння — це свідома загроза життю та безпеці всіх учасників дорожнього руху, — зазначає патрульна поліція.

 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 п’яних водіїв.

У п’ятницю пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що на Миргородщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських після скоєння ним ДТП. 13 листопада патрульні зупинили у Кременчуці п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував допустиму норму у 10 разів.

Позаминулого тижня у Кременчуці зафіксували сплеск пияцтва за кермом — патрульна поліція виявила 30 нетверезих водіїв.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук ДТП нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх