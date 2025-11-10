У Кременчуці сплеск пияцтва за кермом: минулого тижня патрульна поліція виявила 30 нетверезих водіїв

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 156

Це удвічі більше ніж позаминулого тижня

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 3 по 9 листопада):

опрацювали 373 виклики від громадян;

затримали 17 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 30 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 884 адміністративний матеріал, із яких 863 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Нагадаємо, лише за перший день минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 7 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. А позаминулого тижня патрульна поліція виявила в Кременчуці 15 п’яних водіїв.

Раніше ми писали, що на проспекті Лесі Українки у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водійка якого мала понад 2,4 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму