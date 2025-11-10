Минулого тижня у Кременчуці народилися 22 дитини

Дівчаток цього разу вдвічі більше, ніж хлопчиків

За попередній тиждень, із 3 по 9 листопада, у Кременчуці народилися 22 дитини. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток цього разу народилося вдвічі більше, ніж хлопчиків: їх 15, а хлопчиків 7.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 16 малюків — 5 хлопчиків та 11 дівчаток. Ще 6 діток — 2 хлопчики та 4 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, на ранок 8 листопада під час блекауту перинатальний центр у Кременчуці працював у штатному режимі на генераторі: заклад був забезпечений світлом, опаленням та водою. Новонароджених станом на першу половину дня суботи у пологовому не було.