Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 п’яних водіїв

Сьогодні, 13:32

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 10 по 16 листопада):

опрацювали 431 виклик від громадян;

затримали 18 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 19 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 664 адміністративний матеріал, із яких 646 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Нагадаємо, протягом минулого тижня ми майже щодня писали про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. У п’ятницю пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що на Миргородщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських після скоєння ним ДТП.

13 листопада патрульні зупинили у Кременчуці п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував допустиму норму у 10 разів.

Позаминулого тижня у Кременчуці зафіксували сплеск пияцтва за кермом — патрульна поліція виявила 30 нетверезих водіїв.