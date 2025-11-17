Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 п’яних водіїв

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.
Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 10 по 16 листопада):
Нагадаємо, протягом минулого тижня ми майже щодня писали про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. У п’ятницю пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що на Миргородщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських після скоєння ним ДТП.
13 листопада патрульні зупинили у Кременчуці п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував допустиму норму у 10 разів.
Позаминулого тижня у Кременчуці зафіксували сплеск пияцтва за кермом — патрульна поліція виявила 30 нетверезих водіїв.
