У Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія: вміст алкоголю перевищував норму у 10 разів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 107

На порушника склали адміністративні матеріали та відсторонили від керування

Учора, близько 23.00, у Кременчуці на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль Renault за порушення правил дорожнього руху. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала результат 1,94 проміле, що більш ніж у 10 разів перевищує допустиму норму! Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Поліцейські відсторонили 51-річного водія від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння);

постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Загалом за минулу добу у Кременчуці патрульні зафіксували три випадки керування транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

— Керування у стані сп’яніння — це не просто порушення закону, а реальна загроза життю і здоров’ю всіх учасників дорожнього руху. Якщо ви бачите нетверезого водія — повідомляйте за номером 102 або 112, — закликають правоохоронці.

