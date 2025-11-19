Чи можна зробити парковку на 5 сотках без під’їзду: продовження історії з земельною ділянкою під городництво у центрі Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 4

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся Андрій Марченко, який розповів усі подробиці розгляду своєї заявки на надання дозволу щодо розроблення проєкту землеустрою на відведення земельної ділянки в оренду «для ведення городництва». Історія виявилася резонансною через місце розташування ділянки у центральній частині Кременчука за адресою: вулиця Шевченка, 4.

Минулої п’ятниці на сесії Кременчуцької міської ради депутати одноголосно проголосували за відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цьому громадянину.

Підставою для відмови стала «невідповідність місця розташування об’єкта затвердженій містобудівній документації — детальному плану території центральної частини міста Кременчука». Згідно з цим планом, на зазначеній ділянці передбачено розташування багатоповерхових автостоянок та гаражів.

— Городництва на вулиці Шевченка не буде, — резюмував підсумки голосування міський голова Віталій Малецький.

Як пояснив Андрій Марченко, ця ділянка площею 463 квадратних метри, знаходиться впритул до старого будинку, який він придбав разом з присадибною ділянкою багато років тому. Між ними навіть забору немає. І цю земельну ділянку з цільовим призначенням саме «для ведення городництва» орендував ще старий власник будинку, а потім — з 2014 по 2019 рік, вже він.

— Право на її оренду закінчилося у 2019 році і я намагався його продовжити. Земельна ділянка зі всіх боків оточена іншими земельними ділянками, що знаходяться у приватній власності. До неї немає під’їзду — лише через мій двір. Як за таких умов там можна створити якусь «багатоповерхову автостоянку» не розумію. Тобто, я не з «Луни звалився», а просив лише продовжити те, що було раніше. Як можна цю ділянку використовувати інакше, навіть не уявляю, — зауважив Андрій Марченко.

Він додав, що вже давно працює та постійно проживає у Чехії, а в цьому будинку живе його родич. Продовжити оренду цієї земельної ділянки він намагався п’ять років — з 2019-го, але не отримував погодження від міської ради. А рік тому — 15 березня 2024 року, рішенням Кременчуцької міської ради йому її передали в оренду строком на 5 років з цільовим призначенням «для ведення городництва».

Для оформлення договору оренди Андрій Марченко мав у шестимісячний термін замовити договір та зареєструвати право оренди в установленому законом порядку. Проте, він цього не зробив, бо через воєнний стан не міг приїхати до Кременчука та повернутися до місця проживання у Чехії.

Цього року оформленням документів на право оренди займалася довірена особа Андрія Марченка — родич, який проживає у цьому будинку.

— Чому рік тому передати цю земельну ділянку мені в оренду нічого не заважало, а зараз раптом згадали, що вона знаходиться на одній з центральних вулиць міста і відмовили? Можливо хтось просто «поклав на неї око». Через особливості розташування на цій ділянці неможливо нічого збудувати, а якби вона була в оренді, то до міського бюджету надходили відповідні платежі, — додав Андрій Марченко.

Кременчуківець хотів отримати земельну ділянку під городництво у центрі міста — йому відмовили

Нагадаємо, ми писали, що на інвентаризацію зелених насаджень на території Кременчука планують витратити 16 млн грн. Відповідну програму вартістю понад 17 млн грн сьогодні ухвалила Кременчуцька міська рада.

Ми також повідомляли, що на ліквідацію карантинних бур’янів у Кременчуці за три роки планують витрати 17,5 млн грн.