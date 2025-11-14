Кременчуківець хотів отримати земельну ділянки під городництво у центрі міста — йому відмовили

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 230

Депутати на сесії Кременчуцької міської ради одноголосно проголосували за відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цьому громадянину

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 14 листопада, депутати розглянули декілька земельних питань. Одним із найбільш незвичних рішень була відмова в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину, за що депутати проголосували одноголосно.

Незвичність цього рішення пояснюється не тим, що рішення ухвалили одностайно, а місцем розташування земельної ділянки, на яку заявник просив надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для її відведення в оренду, та тим, для чого він її планував отримати.

Отже, Андрій М. хотів розробити документацію для отримання земельної ділянки площею 570 квадратних метрів фактично у центральній частині міста (вулиця Шевченка, 4) «для ведення городництва».

Підставою для відмови, як зазначено в рішенні, стала «невідповідність місця розташування об’єкта затвердженій містобудівній документації — детальному плану території центральної частини міста Кременчука». Згідно детального плану, на цій ділянці передбачено розташування багатоповерхових автостоянок та гаражів.

— Городництва на вулиці Шевченка не буде, — резюмував підсумки голосування міський голова Віталій Малецький.

