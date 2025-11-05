У Кременчуці продовжують розглядати справу про продаж будинків, що належали релігійній громаді

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 134

5 листопада у Крюківському районному суді Кременчука продовжили розгляд справи щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування рішення державного реєстратора та про зобов’язання повернути об’єкт нерухомого майна, що належав релігійній громаді Свято-Успенського собору.

Релігійна громада вважає, що колишній настоятель Іосиф (в миру Богайчик С. М.) у 2023 році незаконно продав житлову нерухомість, яка перебувала у власності громади. Відтак громада подала позов до суду.

Адвокат Руслан Лазоренко, представник позивачів (ліворуч), адвокат Олександр Ковальчук, представник відповідачів (праворуч)

Сторона відповідача, Сергій Богайчик, а також покупці нерухомості, Олег та Наталія Старінцеви, і третя сторона, в особі нотаріуса, не з’явилась на засідання.

Суддя Світлана Фадєєва оголосила ухвалу, якою постановила витребувати у нотаріуса оригінали документів у справі, оскільки у позивача є сумніви щодо достовірності документації, наданої Богайчиком. Позивач повідомив, що один із документів, поданих колишнім настоятелем, має ознаки штучного створення.

Нагадаємо, раніше представник позивача, адвокат Руслан Лазоренко назвав штучним доказом протокол про ухвалення рішення продажу майна на Парафіяльних зборах, яке надав Сергій Богайчик. Лазоренко стверджував, що його могли створити вже під час розгляду справи, бо печатку, майно і документації новообраній голові громади Оксані Кучменко з 2024 року так і не передавали, а у самому договорі купівлі-продажу екснастоятель собору не посилався на жодні рішення членів громади. Додамо, що згідно з внутрішнім регламентом релігійної громади, ухвалювати рішення про відчуження майна мають саме на Парафіяльних зборах.

Крім того, є невідповідності у деяких копіях документів Сергія Богайчика з оригіналами — це, зокрема, стосується даних у прибутковому касовому ордері, який нібито підтверджують надходження готівки до каси організації (ціни на нерухомість у копії документів і договору купівлі-продажу не збігаються). Втім невідповідність знайшли і у протоколі Парафіяльних зборів.

Під час одного з судових засідань наголосили, що раніше громада під Українською Православною церквою (УПЦ) не мала розрахункового рахунку, а у фінансовому звіті за 2023 рік, коли підписувався договір, ніяк не відображався продаж відповідного майна.

Продаж церковного майна: що відомо

Як торік розповідали «Кременчуцькому Телеграфу» новообрана очільниця громади Свято-Успенського собору Оксана Кучменко та місцева активістка Ольга Пономаренко, житлові будиночки, про які йде мова, були свого часу пожертвувані церкві мешканцями Крюківського району.

— А тепер ці будинки Йосип (Сергій у мирі — ред.) Богайчик підписав договори, і він їх просто продав. Кому він продав, навіщо? Тобто тепер громада вже ними не володіє, а тут би могли жити священники, сім’ями і могли б нужденні тут жити і користуватися цими будівлями, — розповіла Ольга Пономаренко.

Згодом із тексту договору купівлі-продажу журналісти дізналися, що громада, в особі настоятеля Сергія Богайчика, продала територію разом із будівлями Наталії Старінцевій за 148 тисяч гривень без ПДВ (за тодішнім курсом — приблизно 4,1 тисячі доларів США).

На фото: Наталія Старінцева разом з екснастоятелем Свято-Троїцького храму Кременчука протоієреєм Анатолієм Дружком

У соцмережах «Телеграфу» вдалося ідентифікувати жительку Кременчука Наталію Старінцеву. Нині її сторінки закриті, однак до обмеження доступу журналісти зафіксували, що жінка має тісні зв’язки з релігійними установами та їх представниками, які належать до Кременчуцької єпархії УПЦ.

Як змінювалося керівництво громади

У вересні 2024 року відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму. Раніше обидві установи підпорядковувалися Українській православній церкві (УПЦ в єдності з Московським патріархатом), але з осені минулого року вони зареєстровані в складі Православної церкви України (ПЦУ).

Конфлікт між прихильниками УПЦ та ПЦУ біля Свято-Успенського собору завершився опечатанням церкви

Після перереєстрації громадою Свято-Успенського собору стала керувати Оксана Кучменко (ПЦУ). До цього головою громади був настоятель Сергій Богайчик (УПЦ).