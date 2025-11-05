«Ми пройшли всі кола пекла». У Кременчуці громада ПЦУ повернула церковно-приходську школу

З 3 листопада будівля колишньої церковно-приходської школи у Крюківському районі в Кременчуці офіційно належить релігійній громаді Свято-Успенської парафії Православної церкви України. Про це свідчать дані з Державного реєстру речових прав на майно, які оприлюднив депутат міської ради Богдан Лазоренко у Telegram.
За словами очільниці громади Оксани Кучменко, у 2023 році колишнє керівництво релігійної громади пожертвувало будівлю школи благодійному фонду «Лорд». Це сталось через місяць після заснування фонду.
Голова громади сподівається, що надалі «школа запрацює на благо громади».
За даними YouControl та Clarity Project, БФ «Лорд» заснували у жовтні 2023 року у Києві. Засновниками фонду на сьогодні є Олена Попунова та Михайло Анохін. Жінка також вказана як директор організації.
Раніше Олена Попунова була засновницею ТОВ «Товит» з Кривого Рогу, яке спеціалізується на організуванні поховань.
Своєю чергою Михайло Анохін раніше був керівником релігійної громади Покрова Пресвятої Богородиці Української православної церкви у селі Дмитрівка Кременчуцького району, а також ФОПом, яке спеціалізувалось на роздрібній торгівлі косметичними та парфумерними товарами.
У селі Дмитрівка Кременчуцького району також нині діє Потоцький чоловічий монастир Полтавської єпархії Української православної церкви. Монастир очолює Михайло Анохін.
Цьогоріч у квітні Господарський суд у Полтаві визнав недійсним договір пожертви та скасував рішення державного реєстратора приватного нотаріуса щодо перереєстрації церковно-приходської школи у Кременчуці.
Відомо, що релігійна громада Свято-Успенської православної церкви у Кременчуці звернулася із позовом до суду щодо незаконної передачі як пожертву приміщення церковно-приходської школи благодійній організації «Благодійний фонд «Лорд».
У вересні Верховний Суд залишив в силі рішення Господарського суду Полтавської області, яким було визнано недійсним незаконний договір пожертви щодо передачі церковно-приходської школи, що належить єпархіальному управлінню.
З вересня минулого року релігійну громаду Свято-Успенського собору Православної церкви України очолює Оксана Кучменко. До цього головою був Сергій Богайчик, а собор підпорядковувався Кременчуцькій єпархії Української православної церкви (УПЦ МП — ред.)
