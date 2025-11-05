«Ми пройшли всі кола пекла». У Кременчуці громада ПЦУ повернула церковно-приходську школу

У ПЦУ зазначають, що будівля має знову служити на благо місцевої громади

З 3 листопада будівля колишньої церковно-приходської школи у Крюківському районі в Кременчуці офіційно належить релігійній громаді Свято-Успенської парафії Православної церкви України. Про це свідчать дані з Державного реєстру речових прав на майно, які оприлюднив депутат міської ради Богдан Лазоренко у Telegram.

За словами очільниці громади Оксани Кучменко, у 2023 році колишнє керівництво релігійної громади пожертвувало будівлю школи благодійному фонду «Лорд». Це сталось через місяць після заснування фонду.

— Це було зроблено незаконно, що і вдалося довести адвокатові у суді. Ми пройшли всі кола пекла. Пройшли і першу інстанцію, пройшли апеляцію. В східному апеляційному суді ми її програли в Харкові, тому що там цікаві були обставини розгляду справи, але Верховний Суд, касація і ми перемогли. Дуже цьому раді. Парафіяльна школа повернулася в лоно ставропігійної громади, — сказала Кучменко у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу».

Голова громади сподівається, що надалі «школа запрацює на благо громади».

— Наразі нам потрібно його звільнити. На цим ми зараз працюємо. І планів дуже багато. Я думаю, що в подальшому ми будемо розповідати про це, тому що зараз це як ділити шкуру невбитого ведмедя. Поки що ми не закінчили справу. Але є багато ідей, багато планів, багато задумів, — сказала Оксана Кучменко.

Зв’язки благодійного фонду «Лорд» ведуть до УПЦ МП на Полтавщині

За даними YouControl та Clarity Project, БФ «Лорд» заснували у жовтні 2023 року у Києві. Засновниками фонду на сьогодні є Олена Попунова та Михайло Анохін. Жінка також вказана як директор організації.

Раніше Олена Попунова була засновницею ТОВ «Товит» з Кривого Рогу, яке спеціалізується на організуванні поховань.

Своєю чергою Михайло Анохін раніше був керівником релігійної громади Покрова Пресвятої Богородиці Української православної церкви у селі Дмитрівка Кременчуцького району, а також ФОПом, яке спеціалізувалось на роздрібній торгівлі косметичними та парфумерними товарами.

У селі Дмитрівка Кременчуцького району також нині діє Потоцький чоловічий монастир Полтавської єпархії Української православної церкви. Монастир очолює Михайло Анохін.

Що передувало

Цьогоріч у квітні Господарський суд у Полтаві визнав недійсним договір пожертви та скасував рішення державного реєстратора приватного нотаріуса щодо перереєстрації церковно-приходської школи у Кременчуці.

Відомо, що релігійна громада Свято-Успенської православної церкви у Кременчуці звернулася із позовом до суду щодо незаконної передачі як пожертву приміщення церковно-приходської школи благодійній організації «Благодійний фонд «Лорд».

У вересні Верховний Суд залишив в силі рішення Господарського суду Полтавської області, яким було визнано недійсним незаконний договір пожертви щодо передачі церковно-приходської школи, що належить єпархіальному управлінню.

З вересня минулого року релігійну громаду Свято-Успенського собору Православної церкви України очолює Оксана Кучменко. До цього головою був Сергій Богайчик, а собор підпорядковувався Кременчуцькій єпархії Української православної церкви (УПЦ МП — ред.)

