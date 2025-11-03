«Голос тиші»: кременчужанка Олена Крюкова створила організацію, яка допомагає родинам зниклих безвісти

У Кременчуці діє громадська організація «Голос тиші», яку заснувала кременчужанка Олена Крюкова. Ця жінка особисто пережила біль невідомості та перетворила його на допомогу іншим. Організація об'єднує родини полонених і зниклих безвісти воїнів, надаючи їм підтримку та поради.
Спочатку пані Олена допомагала жінкам неофіційно: розповідала, куди звертатися, як правильно заповнювати електронні кабінети, як комунікувати з Координаційним штабом чи ТЦК. Вона все це знала, бо пройшла цей шлях.
З серпня цього року організацію офіційно зареєстровано. Тепер вона має свій кабінет у Центрі «Турбота», де пані Олена приймає людей щовівторка і щочетверга.
На жаль, черга на прийом — звичайна річ.
Жінка не лише допомагає з документами чи пошуком інформації. Найчастіше її місія — підтримати емоційно.
Крім Олени, в організації працюють волонтери — зокрема, жінки з-за кордону моніторять російські ресурси, шукаючи фото полонених. Є психологи, юристи, але голова організації мріє про більш системну роботу, постійних фахівців та ресурсну підтримку.
Каже, попри те, що рідним зниклих безвісти в ТЦК розповідають весь алгоритм дій, дають брошурки з інформацією, вони забувають, які кроки треба робити.
Серед історій, що гріють серце, — випадок, коли мати військового, що зник у травні, дізналася через допомогу «Голосу тиші», що її син живий і перебуває в полоні.
Головний приклад, який надихнув її саму на дії, історія жінки з Полтави, яка 11 років шукає сина і вірить в те, що він живий.
«Голос тиші» — це про надію, віру та людяність. Олена Крюкова завжди каже тим, хто звертається:
ГО «Голос тиші» розташована в центрі «Турбота» за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 17.
Прийом: вівторок, четвер з 9.00 о 16.00
Зателефонувати можна за номером 0973739603.
