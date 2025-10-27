Олена Шуляк
Кременчук

У Кременчуці цієї зими знову працюватиме льодовий каток на площі Перемоги

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 667

 

Відкрити ковщанку планують 1 грудня 

У Кременчуці цієї зими знову планують відкрити козванку на головній площі міста. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

В документі йдеться, що із 1 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року в місті знову працюватиме пересувний льодовий каток на площі Перемоги поблизу будинку 9/1.

Відомо, що каток облаштує підприємець Євгеній Лозовенко на території площею понад 1100 квадратних метрів. Він отримав погодження на розміщення тимчасової споруди у сфері розваг відповідно до паспорта прив’язки, який продовжило управління містобудування та архітектури.

Для легальної роботи підприємець має укласти договір про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, сплатити відповідний внесок і дотримуватись вимог чинних правил розміщення споруд.

Контроль за виконанням умов рішення покладено на заступника міського голови Руслана Проценка.

Нагадаємо, торік у Кременчуці ковзанка працювала із 1 грудня 2024 року до 15 лютого 2025 року.

Зауважимо, що торік каток у Кременчуці запрацював вперше від початку повномасштабного вторгнення. Встановити ковзанку на площі Перемоги у Кременчуці планували й у 2023 році. Згодом міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що каток не працюватиме лише на новорічно-різдвяні свята, аби не створювати великого скупчення людей на площі. Проте тодішній очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік рішенням штабу оборони району заборонив проведення масових заходів на усіх центральних площах міста, зокрема це стосувалося і роботи ковзанки.

0
Автор: Яна Гудзь
