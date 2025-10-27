Голова Кременчуцької райради Марія Іванченко отримала квартиру від міста

Відповідну інформацію посадовиця вказала у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані

Очільниця Кременчуцької районної ради Марія Іванченко задекларувала квартиру, яку отримала від департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради. Відповідну інформацію посадовиця вказала у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані 26 жовтня.

Власницею квартири Марія Іванченко стала 16 жовтня. Площа оселі — 29.38 м2. Ціна — 529 тисяч 644 гривні, орієнтовно 18 тисяч за один м2. Квартира розташована у Кременчуці.

Нагадаємо, райраду Марія Іванченко очолила у лютому 2025 року. До цього головою ради був Дмитро Колотієвський. Раніше Марія Іванченко очолювала адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді. Вона розповідала, що в органах місцевого самоврядування працює понад 10 років. Має досвід організаційної та керівної роботи.



