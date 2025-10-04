Педагоги кременчуцького Наукового ліцею «Політ» отримали нагороди від Президента

Двоє педагогів Наукового ліцею «Політ», що у Кременчуці, отримали державні нагороди від президента Володимира Зеленського. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Нагородження відбулося напередодні Дня працівників освіти: президент провів зустріч із педагогами та їхніми учнями.

Серед відзначених — викладачі Наукового ліцею «Політ» Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії: Валентин Мельник та Сергій Джавахішвілі.

Також Президент вручив сертифікати на отримання премії учням — переможцям міжнародних олімпіад та їхнім наставникам.

Ці нагороди — ще одне підтвердженням професіоналізму, мудрості й відданості педагогічній професії, — зазначають у Полтавській ОВА.

Валентин Мельник — викладач інформатики, народний вчитель України. Його учні щороку виборюють призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Зокрема, торік двоє ліцеїсток під наставництвом Володимира Мельника здобули друге та третє місця на Міжнародному дівочому кубку з програмування (Індія) «ICPC AlgoQueen 2024 — The Girl’s Programming Cup 2024».

Торік у жовтні Сергію Джавахішвілі президент Зеленський присвоїв звання «Заслужений вчитель України» за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. Також у 2021 році Джавахішвілі переміг у номінації «Видатний вчитель хімії» національної премії Global Techer Prize Ukraine.