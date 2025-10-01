У Кременчуці відкрили пам’ятну дошку українському поету й захиснику Юрію Руфу

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 230

Сьогодні, 1 жовтня, у Кременчуці з нагоди Дня захисників та захисниць України урочисто відкрили меморіальну дошку Юрію Руфу — українському поету, волонтеру та військовому, який загинув у бою, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Відомо, що Юрій Руф був давнім другом міста, активно підтримував Кременчук як під час волонтерської діяльності, так і вже як військовослужбовець. Із початком повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав Збройних сил України.

На відкриття пам’ятної дошки завітали представники міської влади, ветерани, волонтери, студенти Коледжу транспортної інфраструктури та мешканці міста. Присутні вшанували пам’ять Юрія Руфа та всіх полеглих воїнів хвилиною мовчання, згадали його поезію та бойовий шлях.

На дошці також розміщений QR-код, відсканувавши який, можна ознайомитися з інформацією про життя й подвиг Юрія Руфа.

Нагадаємо, у 2022 році на честь Юрія Руфа перейменували одну із вулиць у Кременчуці.