У Кременчуці відкрили пам’ятну дошку українському поету й захиснику Юрію Руфу

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці відкрили пам’ятну дошку українському поету й захиснику Юрію Руфу

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 230

 

Сьогодні, 1 жовтня, у Кременчуці з нагоди Дня захисників та захисниць України урочисто відкрили меморіальну дошку Юрію Руфу — українському поету, волонтеру та військовому, який загинув у бою, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

 

Відомо, що Юрій Руф був давнім другом міста, активно підтримував Кременчук як під час волонтерської діяльності, так і вже як військовослужбовець. Із початком повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав Збройних сил України.

На відкриття пам’ятної дошки завітали представники міської влади, ветерани, волонтери, студенти Коледжу транспортної інфраструктури та мешканці міста. Присутні вшанували пам’ять Юрія Руфа та всіх полеглих воїнів хвилиною мовчання, згадали його поезію та бойовий шлях.

 

 

На дошці також розміщений QR-код, відсканувавши який, можна ознайомитися з інформацією про життя й подвиг Юрія Руфа.

Нагадаємо, у 2022 році на честь Юрія Руфа перейменували одну із вулиць у Кременчуці

ПО ТЕМІ:

«Юрій Руф розповідав, яким повинен бути справжній українець»: у Кременчуці може з'явитися вулиця на його честь

У Кременчуці з'являться білборди на честь Юрія Руфа

На Луганщині в бою за Україну загинув український поет Юрій Руф

«Ваніль чи сталь»: Юрій Руф презентував збірку у Кременчуці


1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міськрада
Теги: Юрій Руф меморіальна дошка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх