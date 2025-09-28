Сьогодні перед Крюківським мостом можуть виникнути затори: зранку перекриють одну смугу, а потім повністю

Кременчуківців просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та врахувати перекриття мосту при плануванні поїздок

У неділю, 28 вересня, рух транспорту через Крюківський міст повністю перекриють із 13.00 до 16.00. А з 9.00 до 12.00 буде перекрита одна смуга, що ускладнить рух транспорту. Про це повідомив Кременчук.Офіційний.

Під час повного перекриття руху на мосту на Правобережжі автобуси виконуватимуть окремі рейси по маршруту №2 та 9 до зупинки «Імені Андрія Ізюмова», також працюватиме маршрут № 4 (Раківка-Крюків). На Лівобережжі будуть посилені тролейбусні маршрути №3Б та 5.

Після відновлення руху через міст громадський транспорт рухатиметься за звичайними графіками.

Водіїв просять звернути на це увагу та заздалегідь спланувати свої маршрути пересування.

А у понеділок, 29 вересня, у Кременчуці обмежать рух транспорту на центральній вулиці.