У центрі Кременчука обмежать рух транспорту — патрульна поліція

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

У понеділок, 29 вересня, у Кременчуці обмежать рух транспорту на центральній вулиці. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Вказано, що з 8.45 до 9.45 буде перекрито відрізок Соборної — від перехрестя з вулицею Небесної Сотні до перехрестя з бульваром Українського Відродження.

Нагадаємо, цими вихідними, 27 і 28 вересня, а також у понеділок, 29 вересня, у Кременчуці на кілька годин повністю перекриють рух мостом. З 30 вересня по 3 жовтня, з 9.00 до 17.00 і з 18.00 до 20.00, буде закрита одна смуга руху автотранспорту.