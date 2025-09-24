У Кременчуці упродовж трьох днів повністю перекриватимуть рух Крюківським мостом: коли саме

Цими вихідними, 27 і 28 вересня, а також у понеділок, 29 вересня, у Кременчуці на кілька годин повністю перекриють рух Крюківським мостом. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.
У суботу та неділю рух мостом перекриватимуть із 13.00 до 19.00, а в понеділок — із 13.00 до 16.00.
Причиною перекриття мосту називають ремонтні роботи по відновленню елементів мосту.
Водіїв просять звернути на це увагу та заздалегідь сплановувати свої маршрути пересування.
Нагадаємо, також до 26 вересня із 09.00 до 17.00 буде перекрита для руху одна смуга мосту.
