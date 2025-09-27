Сьогодні, завтра та у понеділок в Кременчуці перекриватимуть рух Крюківським мостом

На вихідних рух транспорту через міст перекриватимуть на 6 годин

У суботу та неділю 27-28 вересня, рух транспорту через Крюківський міст повністю перекриють із 13.00 до 19.00. А у понеділок, 29 вересня — із 13.00 до 16.00. Про це минулої середи повідомляла пресслужба Кременчуцької міської ради.

Причиною перекриття мосту називають ремонтні роботи з відновлення елементів мосту.

Водіїв просять звернути на це увагу та заздалегідь сплановувати свої маршрути пересування.

