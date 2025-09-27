Сьогодні, завтра та у понеділок в Кременчуці перекриватимуть рух Крюківським мостом

У суботу та неділю 27-28 вересня, рух транспорту через Крюківський міст повністю перекриють із 13.00 до 19.00. А у понеділок, 29 вересня — із 13.00 до 16.00. Про це минулої середи повідомляла пресслужба Кременчуцької міської ради.
Причиною перекриття мосту називають ремонтні роботи з відновлення елементів мосту.
Водіїв просять звернути на це увагу та заздалегідь сплановувати свої маршрути пересування.
У Кременчуці упродовж трьох днів повністю перекриватимуть рух Крюківським мостом: коли саме
Нагадаємо, ми також повідомляли, що у Кременчуці частково обмежать рух Крюківським мостом до 3 жовтня.
А у понеділок, 29 вересня, у Кременчуці обмежать рух транспорту на центральній вулиці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.