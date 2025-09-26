Олена Шуляк
Кременчук, Гроші

Кременчук отримає понад 20 млн грн на реконструкцію насосної станції СП-17

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 76

 

Проте кошти, ймовірно, доведеться повернути в обласний бюджет, якщо не знайдеться виконавець робіт

Кременчук може отримати понад 20 мільйонів гривень на реконструкцію насосної станції СП-17. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 26 вересня.

Депутати погодили внесення змін про програми «Довкілля-2025». Зокрема, збільшили фінансування реконструкції насосної станції СП-17 із 4 млн грн до 23 млн грн.

Як повідомив начальник депаратменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, виділення цих коштів погодили на профільній комісії обласної ради. Проте стосовно них є один нюанс: місто має їх використати до кінця року, інакше всі невикористані залишки доведеться повернути в обласний бюджет. Нині міська рада не знає, чи зможе знайти виконавця робіт — саме від цього і буде залежати використання коштів.

У серпні місто замовляло коригування проєкту реконструкції насосної станції — очікувана вартість робіт склала близько 40 мільйонів гривень.

У разі, якщо роботи перейдуть на наступний рік, їхня вартість може зрости через здорожчання матеріалів.

Додамо, що у бюджет громади на 2025 рік Кременчук заклав 10 мільйонів гривень на продовження реконструкції системи. Про це йдеться в обсягах капітальних вкладень бюджету Кременчуцької громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році. 

Очікується, що реконструкція буде готовою на 57%. Загальна вартість проєкту з 2013 по 2025 рік складає 89,6 млн гривень. Понад половину цієї суми покриває місцевий бюджет — це 50,9 млн гривень.


Автор: Яна Гудзь
Теги: реконструкція насосна станція
