У Кременчуцькому районі врятовані від браконьєрів лебединята стали на ніжки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 73

Малюки проходять лікування та залишаються під наглядом

Чотирьох маленьких лебединят, яких врятували від браконьєрів у Кременчуцькому районі, виходжують у Центрі порятунку диких тварин. Про це повідомив керівник центру Артур Шабліян.

Коли пташенята вперше потрапили до волонтерів, двоє зовсім не могли стояти. Згодом один почав ходити, а днями на ніжки встав і останній.

— Це диво, — написав Шабліян. — Стан усіх чотирьох задовільний: вони добре їдять, пройшли протипаразитарні обробки та курс вітамінів. Поки що малюки залишаються в Центрі під наглядом.

Волонтери закликають небайдужих допомогти у догляді за врятованими тваринами.

Нагадаємо, що UAnimals відкрили збір на 120 тисяч гривень для Центру порятунку та реабілітації диких тварин.