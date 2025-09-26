У Кременчуцькому районі врятовані від браконьєрів лебединята стали на ніжки

Чотирьох маленьких лебединят, яких врятували від браконьєрів у Кременчуцькому районі, виходжують у Центрі порятунку диких тварин. Про це повідомив керівник центру Артур Шабліян.
Коли пташенята вперше потрапили до волонтерів, двоє зовсім не могли стояти. Згодом один почав ходити, а днями на ніжки встав і останній.
Волонтери закликають небайдужих допомогти у догляді за врятованими тваринами.
Нагадаємо, що UAnimals відкрили збір на 120 тисяч гривень для Центру порятунку та реабілітації диких тварин.
