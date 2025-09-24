На Полтавщині троє лебеденят вижили після загибелі батьків від обстрілу

На Полтавщині троє лебеденят залишилися без батьків, які загинули внаслідок російських обстрілів. Малих пташенят знайшли волонтери й передали до Центру порятунку та реабілітації диких тварин, повідомляє UAnimals.
У Центрі розповіли, що лебеденят назвали Ніфніф, Нафнаф і Нуфнуф. Вони вже підросли, їх вигодовують та готують до повернення у дику природу навесні.
Разом з тим фахівці зазначають: пташенята дуже активні та можуть випадково залишити територію притулку, адже бракує частини огорожі. Щоб убезпечити вихованців від передчасної втечі й загибелі, організація відкрила збір на 120 тисяч гривень.
Що планується зробити на ці гроші:
Понад сто підопічних зараз відновлюються в Центрі порятунку диких тварин на Полтавщині. Лелек, сов, лебедів, білок, їжаків, зайців, качок та інших тварин лікують, вигодовують і навчають знову жити в природі. Деякі потрапили у пастку чи під обстріл, інших збили машини, є й ті, кого тримали «для розваги», а частина мешканців осиротіла через війну. Ось лише декілька історій мешканців цього реабілітаційного центру.
Лебедя Сашка знайшли на узбіччі з пораненими крилами, а поруч із ним трималися четверо лебеденят. Люди привезли родину до Центру порятунку диких тварин на Полтавщині. У Сашка виявили серйозні рани та прокуси, маму лебеденят так і не знайшли. Вольєр птахів поставили поряд із вольєром лебідки Софійки, яку в Центр на лікування передали військові. Та якось вночі тато-лебідь зламав перегородку, прорвався до Софійки і перевів до неї своїх малюків. Лебединя прийняла малечу та, кажуть працівники, не відходила від неї ні на крок.
Всі рани у тата вже загоїлися, а малі міцнішають і підростають поруч із турботливими батьками.
Посеред однієї з вулиць Полтави люди знайшли шестеро крихітних їжаків. Вони голосно сопіли та шукали маму. Ймовірно, з нею трапилася біда. Малі потрапили до Центру виснаженими, кволими та дуже голодними. Працівники одразу оглянули тварин, приготували теплий лежак і нагодували спеціальним молоком. А коли їжаки трохи підросли, окріпли та навчились добувати їжу, їх відпустили у дику природу.
А ще одного разу до Центру привезли дику хом’ячиху з травмою задньої лапи. Тварина була виснаженою й переляканою. Гризуну дали знеболювальне, антибіотики, нагодували і поселили у затишне гніздо.
Це дикий європейський хом’як — вид із Червоної книги України зі статусом «вразливий». Їх стає все менше через розорювання степів, пестициди й зникнення природних місць для життя.
Центр порятунку знаходиться в місті Горішні Плавні та межує із заповідником «Лісові озера», де мешкає багато диких, зокрема й хижих, тварин. Через відсутність огорожі ослаблені чи хворі підопічні можуть втекти в дику природу й загинути або заразити інших. А дикі тварини можуть зайти на територію Центру, поранити підопічних чи занести хвороби.
Нагадаємо, що нещодавно на Полтавському ГЗК врятували лебедя — птаха дістали з 400-метрової глибини.
