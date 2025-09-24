На Полтавщині троє лебеденят вижили після загибелі батьків від обстрілу

Пташенят виходжують у Центрі порятунку диких тварин, а для їхньої безпеки збирають кошти на огорожу

На Полтавщині троє лебеденят залишилися без батьків, які загинули внаслідок російських обстрілів. Малих пташенят знайшли волонтери й передали до Центру порятунку та реабілітації диких тварин, повідомляє UAnimals.

У Центрі розповіли, що лебеденят назвали Ніфніф, Нафнаф і Нуфнуф. Вони вже підросли, їх вигодовують та готують до повернення у дику природу навесні.

Разом з тим фахівці зазначають: пташенята дуже активні та можуть випадково залишити територію притулку, адже бракує частини огорожі. Щоб убезпечити вихованців від передчасної втечі й загибелі, організація відкрила збір на 120 тисяч гривень.

«Це місце — єдиний прихисток на Полтавщині, куди люди можуть привозити хворих диких тварин. І після реабілітації вони повертаються у своє середовище», — зазначають в UAnimals.

Підтримати збір можна за ТУТ.

Що планується зробити на ці гроші:

розчистити траву на ділянці;

викопати ями для стовпів;

залити бетонну основу;

встановити металеві стовпи та сітчасті панелі заввишки 2,2 метри;

зробити хвіртки й бетонне вимощення вздовж паркану.