На Полтавському ГЗК врятували лебедя: птаха дістали з 400-метрової глибини

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 307

Його передали до Центру порятунку диких тварин

21 вересня працівники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату евакуювали дорослого лебедя з глибини понад 400 метрів у кар’єрі. Самостійно вибратися звідти птах не міг, повідомив головний ветеринарний лікар Центру порятунку диких тварин Артур Шабліян.

За його словами, лебідь отримав лише кілька подряпин. Нині він перебуває під наглядом фахівців, проходить профілактичні обробки і за кілька днів повернеться у природне середовище.

У Центрі подякували працівникам ГЗК за небайдужість і зазначили, що це не перший випадок порятунку лебедів з кар’єру.

Нагадаємо, що нещодавно на Кременчуччині поліція врятувала чотирьох лебедів від браконьєрів.