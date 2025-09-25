Микола Корецький
Кременчук, Гроші

Стабфонд Кременчуцької громади поповниться ще на майже 4 млн грн

Сьогодні, 11:35

 

До бюджету повертаються невикористані розпорядниками кошти

До Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади повертається 3 мільйони 800 тисяч гривень. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 25 вересня.

Після ухвалення рішення про поновлення коштів міський голова Віталій Малецький зауважив, що тепер у міста є ресурс, аби вирішити «певні питання».

Додамо, що минулого тижня у Стабфонді громади поновили ще 6 мільйонів гривень. Як розповідала директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко, поновлення відбувається після того, як розпорядники не повною мірою використали виділені їм кошти під час закупівель та тендерів. 

Загалом же у Стабілізаційний фонд Кременчука на 2025 рік заклали 600 мільйонів гривень.

Автор: Яна Гудзь
Теги: стабфонд стабілізаційний фонд гроші
