У Стабілізаційний фонд Кременчука повертають 6 мільйонів гривень

До Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади повертають близько 6 мільйонів гривень. Про це повідомила очільниця департаменту фінансів Тетяна Неіленко під час депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 17 вересня.
Голова бюджетної комісії депутат Олександр Плескун додав, що кошти повертаються невеликими сумами по багатьох проєктах.
— Але загалом те, що 6 мільйонів зекономили — це добре, — наголосив він.
Нагадаємо, у Стабілізаційний фонд Кременчука на 2025 рік заклали 600 мільйонів гривень.
