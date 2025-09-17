У Стабілізаційний фонд Кременчука повертають 6 мільйонів гривень

У бюджет повертають невикористані кошти, що залишилися після тендерів та закупівель

До Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади повертають близько 6 мільйонів гривень. Про це повідомила очільниця департаменту фінансів Тетяна Неіленко під час депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 17 вересня.

— Це кошти, які залишились після проведення тендерних процедур, закупівель. У деяких випадках відбулося просто зменшення обсягу робіт, тому кошти залишились невикористаними. Оскільки вони мали цільову спрямованість, тому підлягають поверненню до бюджету, — зазначила Неіленко.

Голова бюджетної комісії депутат Олександр Плескун додав, що кошти повертаються невеликими сумами по багатьох проєктах.

— Але загалом те, що 6 мільйонів зекономили — це добре, — наголосив він.

Нагадаємо, у Стабілізаційний фонд Кременчука на 2025 рік заклали 600 мільйонів гривень.