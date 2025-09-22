У центрі Кременчука кілька вулиць залишаться без води — водоканал

23 вересня у центральній частині Кременчука кілька будинків залишаться без водопостачання. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».
З 8.30 і орієнтовно до 17.00 комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. Роботи виконуватимуть на проїзній частині дороги.
Адреси, де не буде води:
Після завершення робіт водопостачання відновлять, проте протягом короткого часу можлива каламутність чи забарвленість води, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці серпня жителі мікрорайону Раківка скаржились на якість холодного водопостачання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.