На правому березі Кременчука погіршилась якість води з-під крана: що про це кажуть у міськраді

Сьогодні, 17:27

Жителі мікрорайону Раківка скаржаться на якість холодного водопостачання. Відучора скарги на диспетчерську службу комунального підприємства «Кременчукводоканал» надходили від мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на вулицях набережна Лейтенанта Дніпрова, Лікаря Бончука та Олександра Білаша. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 26 серпня.

У міськраді роз’яснюють, що це пов’язано з проведенням планових робіт із зупинкою системи водопостачання. Вказано, що у разі виявлення відхилення якості води споживачам перерахують послуги холодного водопостачання.

— КП «Кременчукводоканал» реагує на всі звернення споживачів, виконуються відбір та дослідження лабораторних проб води. Наразі підприємство інтенсивно займається роботами з локального промивання зовнішніх водопровідних мереж, також буде організовано позапланове промивання та дезінфекція резервуара питної води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці анонсували відключення води з 9.00 22 серпня до 00.00 24 серпня. Водопостачання обмежили через планові ремонтні роботи, які мають забезпечити стабільну подачу води всім споживачам, у тому числі під час можливих відключень електроенергії.