На правому березі Кременчука погіршилась якість води з-під крана: що про це кажуть у міськраді

Вказано, що у разі виявлення відхилення якості води споживачам перерахують послуги холодного водопостачання
Жителі мікрорайону Раківка скаржаться на якість холодного водопостачання. Відучора скарги на диспетчерську службу комунального підприємства «Кременчукводоканал» надходили від мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на вулицях набережна Лейтенанта Дніпрова, Лікаря Бончука та Олександра Білаша. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 26 серпня.
У міськраді роз’яснюють, що це пов’язано з проведенням планових робіт із зупинкою системи водопостачання. Вказано, що у разі виявлення відхилення якості води споживачам перерахують послуги холодного водопостачання.
Нагадаємо, раніше у Кременчуці анонсували відключення води з 9.00 22 серпня до 00.00 24 серпня. Водопостачання обмежили через планові ремонтні роботи, які мають забезпечити стабільну подачу води всім споживачам, у тому числі під час можливих відключень електроенергії.
