У Кременчуці скасували аукціон на оренду приміщення дитячої поліклініки на вулиці Маслова

Аукціон скасували у зв’язку з тим, що балансоутримувач, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, надалі використовуватиме майно для власних потреб, йдеться у рішення виконкому

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради вирішив скасувати аукціон на оренду частини приміщень дитячої поліклініки, що розташоване на вулиці Академіка Маслова. Майно прибрали з переліку об’єктів, які здають в оренду через аукціон. Про це стало відомо з майданчика «Національна електронна біржа».

Аукціон скасували у зв’язку з тим, що балансоутримувач, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, надалі використовуватиме майно для власних потреб, йдеться у рішення виконкому за 8 вересня.

Додамо, що мова йде про приміщення площею 91,2 кв. м: із опублікованих в оголошенні на НЕБ фотографій можна зробити висновок, що це коридор та два кабінети.