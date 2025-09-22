ГО "Захист держави"
Кременчук, ТЪ у темі

У Кременчуці скасували аукціон на оренду приміщення дитячої поліклініки на вулиці Маслова

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 213

Аукціон скасували у зв’язку з тим, що балансоутримувач, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, надалі використовуватиме майно для власних потреб, йдеться у рішення виконкому

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради вирішив скасувати аукціон на оренду частини приміщень дитячої поліклініки, що розташоване на вулиці Академіка Маслова. Майно прибрали з переліку об’єктів, які здають в оренду через аукціон. Про це стало відомо з майданчика «Національна електронна біржа». 

Аукціон скасували у зв’язку з тим, що балансоутримувач, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, надалі використовуватиме майно для власних потреб, йдеться у рішення виконкому за 8 вересня. 

Додамо, що мова йде про приміщення площею 91,2 кв. м: із опублікованих в оголошенні на НЕБ фотографій можна зробити висновок, що це коридор та два кабінети.

Стартова ціна лота — майже 10,8 тис. гривень. За оренду приміщення торгувалось двоє: учасника з найбільшою пропозицією — 19 тисяч 152 грн — дискваліфікували. Переможцем став другий учасник з меншою пропозицією — 10 тис. 902 гривень. Причини дискваліфікації, як і інформацію про учасників не розкривають.

У відповіді на запит «Кременчуцького Телеграфа» щодо інформації про учасників аукціону та переможця торгів ЦПМСД № 1 відмовився надати дані з посиланням на постанову Кабміну № 634 від 27 травня 2022 року, яка регулює оренду державного та комунального майна під час воєнного стану. Вона передбачає, що інформацію про орендарів та рішення щодо оренди не публікують у системі, а всі дані про учасників аукціонів є анонімними.

Нагадаємо, рішення про те, що частину приміщення дитячої поліклініки віддають в оренду, ухвалили 24 липня 2025 року на засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Зазначено, що орендоване приміщення мало б використовуватися для надання медичних послуг населенню. Оголошення про аукціон оприлюднили на майданчику 29 липня.


0
Автор: Телеграф
Теги: дитяча поліклініка оренда ЦПМСД № 1
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

