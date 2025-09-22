«Жити. Боротися. Перемагати»: у Кременчуці пройшли змагання для ветеранів війни та поранених воїнів

У суботу, 20 вересня, в Кременчуці відбулися чергові змагання під гаслом «Жити. Боротися. Перемагати» для ветеранів війни з інвалідністю та воїнів ЗСУ, що відновлюються від поранень.
Цього разу відбулися відкриті районні змагання з шахів та шашок, присвячені Дню фізичної культури і спорту України. Про це повідомляє фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту» Валерій Лекумович.
Змагання пройшли у патріотичній та дружній атмосфері. У них взяли участь 15 спортсменів від ГО «Кременчуцький ветеранський центр реабілітації учасників та інвалідів війни», ПОВП ВГО «Ніхто крім нас» та шпиталю ветеранів війни.
Переможці та призери змагань були нагороджені медалями, дипломам та примірниками патріотичної книжки Даніелли Жовтобрюхової «Спів дівочого серця».
Також учасники змагань отримали солодкі подарунки, дипломи за участь, пам’ятні жетони (саморуч виготовленими волонтером Сергієм Магерєю) та подяки комітету підприємців у справах ветеранів при Полтавській торгово-промисловій палаті.
Крім того, представниця військової адміністрації Яна Тристан вручила Почесну грамоту Кременчуцької районної військової адміністрації директорці змагань, голові правління ГО КДЮЦС «Оріяна» Марії Ільчук за багаторічну сумлінну працю з розвитку фізичної культури та спорту серед осіб з інвалідністю в Кременчуці, проведення роботи зі спортивної реабілітації ветеранів війни з інвалідністю, вміле налагодження співпраці з ветеранськими організаціями та активну життєву позицію.
Більше фото ТУТ.
Змагання були організовані Кременчуцькою районною військовою адміністрацією, Кременчуцькою філією Полтавського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», ГО КДЮЦС «Оріяна», ПОВП ВГО «Ніхто крім нас» та міським шаховим клубом «Каїсса» при сприянні ГО «Кременчуцький ветеранський центр реабілітації учасників та інвалідів війни»,М ОГО «ВФСТ» «Колос» в Кременчуцькому районі, юної письменниці з наслідками ДЦП Даніелли Жовтобрюхової, шпиталю ветеранів війни, церкви «Завіт» та комітету підприємців у справах ветеранів при Полтавській торгово-промисловій палаті.
Велику допомогу надали лицар орденів Богдана Хмельницького, майор у відставці Олег Бажан та Герой України, сержант у відставці Олександр Кроковець.
