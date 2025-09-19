На правому березі Кременчука промиватимуть водогін: вода може бути каламутною — водоканал

У ніч з 19 на 20 вересня на правобережній частині Кременчука проводитимуть промивку мереж централізованого водопостачання. «Кременчукводоканал» попереджає мешканців Правобережжя про можливе збільшення каламутності та забарвленості води під час та після проведення робіт. Про це підприємство повідомило на своїй Facebook-сторінці.

Роботи проводитимуть для покращення якості питної води у розподільчій мережі, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня жителі мікрорайону Раківка скаржились на якість холодного водопостачання.