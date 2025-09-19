У Кременчуці хочуть профінансувати санаторне лікування для військових і ветеранів

Спрямувати кошти на забезпечення ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей санаторно-курортним лікуванням — із таким запитом на сесії Кременчуцької міськради 19 вересня виступила депутатка Валерія Волкова.

Депутатка наголосила на тому, що у бюджет міста на 2026 рік варто закласти кошти, аби мати змогу повністю або хоча б частково покрити санаторно-курортне лікування для військових, ветеранів та їхніх рідних.

— Не лише держава, а й ми, як громада, повинні підтримувати тих, хто нас захищає. Наш обов’язок — допомогти їм відновитися, — наголосила Валерія Волкова під час виступу.

Голова міськради Віталій Малецький підтримав ініціативу й повідомив, що вже є попередні напрацювання із підприємствами, які мають оздоровчі бази неподалік Кременчука. За його словами, якість послуг там не гірша за відомі санаторії області, а перебування можна організувати з родинами.

Депутатський запит Волкової було підтримано одноголосно.

Нагадаємо, на санаторно-курортне лікування військових, ветеранів та їх родин із бюджету області додатково спрямували 2,5 млн грн.