На Полтавщині ветерани та їхні родини зможуть пройти відновлення в санаторіях за кошти обласного бюджету

З обласного бюджету Полтавщини спрямували ще 2,5 мільйона гривень на організацію соціального відновлення ветеранів війни та членів їхніх родин у місцевих санаторіях. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадімінстрації.
Відомо, що кошти підуть на санаторно-курортне лікування, психологічну підтримку, фізичну реабілітацію та інші заходи соціальної адаптації.
Аби забезпечити ефективне використання коштів, для фахівців із громад та райдержадміністрацій області в ОВА провели відповіде навчання. Учасників ознайомили з:
механізмом замовлення та отримання путівок;
порядком проплат і раціональним використанням коштів;
умовами перебування в санаторіях;
переліком документів, які необхідно подати;
видами послуг, які надаються ветеранам і їхнім сім’ям у санаторіях.
У Полтавській ОВА наголошують, що програма спрямована на підтримку тих, хто повернувся з фронту, та їхніх рідних.
Нагадаємо, нещодавно ми також писали, що на Полтавщині громадяни, які втратили на війні своїх рідних, можуть отримати путівку до санаторію.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.