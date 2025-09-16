На Полтавщині ветерани та їхні родини зможуть пройти відновлення в санаторіях за кошти обласного бюджету

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 91

З обласного бюджету Полтавщини спрямували ще 2,5 мільйона гривень на організацію соціального відновлення ветеранів війни та членів їхніх родин у місцевих санаторіях. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадімінстрації.

Відомо, що кошти підуть на санаторно-курортне лікування, психологічну підтримку, фізичну реабілітацію та інші заходи соціальної адаптації.

Аби забезпечити ефективне використання коштів, для фахівців із громад та райдержадміністрацій області в ОВА провели відповіде навчання. Учасників ознайомили з:

механізмом замовлення та отримання путівок;

порядком проплат і раціональним використанням коштів;

умовами перебування в санаторіях;

переліком документів, які необхідно подати;

видами послуг, які надаються ветеранам і їхнім сім’ям у санаторіях.

У Полтавській ОВА наголошують, що програма спрямована на підтримку тих, хто повернувся з фронту, та їхніх рідних.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали, що на Полтавщині громадяни, які втратили на війні своїх рідних, можуть отримати путівку до санаторію.