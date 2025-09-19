У Кременчуці на три дні частково обмежать рух Крюківським мостом

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 401

Відсьогодні і до неділі, із 19 по 21 вересня у Кременчуці із 9.30 до 15.30 частково обмежать рух Крюківським мостом. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Відомо, що на цей період перекриватимуть для руху одну смугу. У міськраді зазначають, що такі обмеження пов’язані із ремонтними роботами — на мосту працюватиме автовишка.

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів не було.