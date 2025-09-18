ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Соціальний захист

У Кременчуці замовляють облаштування Центру реабілітації дітей з інвалідністю. Очікувана вартість — понад 120 млн грн

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 153

Роботи мають завершити до кінця 2026 року

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва 17 вересня опублікувало тендер на реконструкцію будівель стаціонару та госпблоку Шкіряно-венерологічного диспансеру під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Очікувана вартість — 127 млн 380 тис. 709 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що роботи мають завершити до кінця 2026 року. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Додамо, що у квітні Кременчуцька громада отримала 5 мільйонів гривень субвенції на реалізацію цього проєкту.

У 2025 році на реконструкцію будівель під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю з місцевого бюджету планувалось виділити 25 млн гривень. Очікувалось, що на кінець року ремонт буде готовим на 33%. Загальна вартість реконструкції з 2020 по 2025 роки становить майже 153 млн грн. Понад третину — це 50,6 млн грн — покриває Кременчук.

У лютому 2020 року управління капітального будівництва замовило реконструкцію шкірвендиспансеру під Центр реабілітації за понад 50 млн гривень. За роботи взялось харківське товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник», яке запропонувало виконати їх за меншу вартість — 49,3 млн грн. Втім у грудні 2023 року договір розірвали, підрядник отримав 12,2 млн гривень. 

У квітні 2021 року кременчуцьке відомство замовило додаткові роботи за понад 24 млн гривень у того ж самого підрядника. Вартість проєкту зросла до понад 73 млн гривень. Втім, як і у попередньому випадку, у грудні 2023 року договір розірвали, «Будівельник» отримав 8,6 млн грн.


0
Автор: Телеграф Джерело фото: google.maps
Теги: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх