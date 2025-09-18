У Кременчуці замовляють облаштування Центру реабілітації дітей з інвалідністю. Очікувана вартість — понад 120 млн грн

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва 17 вересня опублікувало тендер на реконструкцію будівель стаціонару та госпблоку Шкіряно-венерологічного диспансеру під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Очікувана вартість — 127 млн 380 тис. 709 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що роботи мають завершити до кінця 2026 року. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Додамо, що у квітні Кременчуцька громада отримала 5 мільйонів гривень субвенції на реалізацію цього проєкту.

У 2025 році на реконструкцію будівель під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю з місцевого бюджету планувалось виділити 25 млн гривень. Очікувалось, що на кінець року ремонт буде готовим на 33%. Загальна вартість реконструкції з 2020 по 2025 роки становить майже 153 млн грн. Понад третину — це 50,6 млн грн — покриває Кременчук.

У лютому 2020 року управління капітального будівництва замовило реконструкцію шкірвендиспансеру під Центр реабілітації за понад 50 млн гривень. За роботи взялось харківське товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник», яке запропонувало виконати їх за меншу вартість — 49,3 млн грн. Втім у грудні 2023 року договір розірвали, підрядник отримав 12,2 млн гривень.

У квітні 2021 року кременчуцьке відомство замовило додаткові роботи за понад 24 млн гривень у того ж самого підрядника. Вартість проєкту зросла до понад 73 млн гривень. Втім, як і у попередньому випадку, у грудні 2023 року договір розірвали, «Будівельник» отримав 8,6 млн грн.



