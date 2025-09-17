ГО "Захист держави"
Кременчук, ТЪ у темі

У Кременчуці справу лікарки, яку судять через смерть дитини, розглядатимуть у закритому режимі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 392

Клопотання про подальше проведення закритих судових засідань подала прокуратура

17 вересня у Крюківському районному судді відбулось підготовче засідання у справі про смерть новонародженої дитини. Обвинувачена — лікарка-акушерка Кременчуцького перинатального центру, яку судять за неналежне виконанні професійних обов’язків (ч.2 ст. 140 КК України). Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з залу суду. 

За даними слідства, у листопаді 2020 року лікарка несвоєчасно провела кесарів розтин породіллі, що призвело до смерті новонародженої дитини.

Як ідеться у матеріалах провадження, у породіллі виникли ускладнення — погане просування голівки плода в другому періоді пологів. У таких випадках необхідно терміново проводити розродження — шляхом накладання щипців або кесаревого розтину. Але, за даними правоохоронців, лікарка-акушерка, яка приймала пологи, не вжила відповідних заходів.

Дитина народилася у стані тяжкої асфіксії та невдовзі померла.

Висновки судово-медичної експертизи підтвердили неналежне виконання медичною працівницею професійних обов’язків, заявляли у Полтавській обласній прокуратурі. Розслідування тривало понад 5 років, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» потерпілий у цій справі, батько померлої дитини Артем Максименко. 

Розгляд справи кілька разів переносили — зокрема, через відсутність обвинуваченої у залі суду, оскільки вона була у відпустці, а також через зміну захисту лікарки.

На сьогоднішньому засіданні прокурорка Кременчуцької окружної прокуратури Ніна Семеняченко клопотала про подальший розгляд справи у закритому режимі. Вона пояснила це тим, що існують ризики розкриття лікарської таємниці, яка охороняється законом. Суд підтримав це клопотання. Наступне засідання відбудеться 26 вересня.

Нагадаємо, керівника та 5 працівників Кременчуцького перинатального центру притягнули до дисциплінарної відповідальності за результатами службових перевірок. Перевірки проводили в рамках розслідування викрадення немовляти з медзакладу, що сталось торік у липні.

Автор: Телеграф
