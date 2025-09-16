У селі на Полтавщині жінка вдарила ножем свого знайомого — чоловіка госпіталізували

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 2

Поліція повідомила про підозру жінці, яка спричинила чоловіку тяжкі тілесні ушкодження

Кримінальна подія сталась увечері 11 вересня в селі Старі Санжари Новосанжарської громади Полтавського району. Про пораненого чоловіка до поліції повідомили медики. Наразі фігурантці вже повідомлено про підозру. Про це сьогодні повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши інформацію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група відділення № 3 (селище Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції.

Під час першочергових оперативних та слідчих дій правоохоронці встановили, що в ході спільного дозвілля місцева 45-річна мешканка вдарила ножем свого 41-річного знайомого. Постраждалого чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

— Наразі слідчі поліції повідомили жінці про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому. Також судом вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу, - повідомив начальник відділення поліції № 3 (с-ще Нові Санжари) Євгеній Сліпченко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 18 липня, у Семенівці жінка вдарила свого чоловіка ножем. Після скоєного вона сама викликала поліцію. Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували.

У червні в Кременчуці жінка вдарила співмешканця ножем у серце: на допомогу чоловікові прийшли патрульні.



