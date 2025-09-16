ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У селі на Полтавщині жінка вдарила ножем свого знайомого —  чоловіка госпіталізували

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 2

 

Поліція повідомила про підозру жінці, яка спричинила чоловіку тяжкі тілесні ушкодження

Кримінальна подія сталась увечері 11 вересня в селі Старі Санжари Новосанжарської громади Полтавського району. Про пораненого чоловіка до поліції повідомили медики. Наразі фігурантці вже повідомлено про підозру. Про це сьогодні повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши інформацію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група відділення № 3 (селище Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції.

Під час першочергових оперативних та слідчих дій правоохоронці встановили, що в ході спільного дозвілля місцева 45-річна мешканка вдарила ножем свого 41-річного знайомого. Постраждалого чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

— Наразі слідчі поліції повідомили жінці про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому. Також судом вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу, - повідомив начальник відділення поліції № 3 (с-ще Нові Санжари) Євгеній Сліпченко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 18 липня, у Семенівці жінка вдарила свого чоловіка ножем. Після скоєного вона сама викликала поліцію. Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували.

У  червні в Кременчуці жінка вдарила співмешканця ножем у серце: на допомогу чоловікові прийшли патрульні.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ножове поранення Нові Санжари
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх