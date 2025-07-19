На Кременчуччині жінка вдарила ножем чоловіка й сама викликала поліцію

Учора, 18 липня, у Семенівці на Кременчуччині жінка вдарила свого чоловіка ножем. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, після скоєного жінка сама викликала поліцію. Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували: медики надають йому усю необхідну допомогу.
Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці жінка вдарила співмешканця ножем у серце: на допомогу чоловікові прийшли патрульні.
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