На Кременчуччині жінка вдарила ножем чоловіка й сама викликала поліцію

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Потерпілого з ножовим пораненням гостіпалізували до лікарні

Учора, 18 липня, у Семенівці на Кременчуччині жінка вдарила свого чоловіка ножем. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, після скоєного жінка сама викликала поліцію. Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували: медики надають йому усю необхідну допомогу.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці жінка вдарила співмешканця ножем у серце: на допомогу чоловікові прийшли патрульні.