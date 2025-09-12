З наступного тижня у Кременчуці завершується купальний сезон — міськрада

Містянам нагадують про необхідність дотримуватися правил безпеки на воді, адже чергування рятувальників не здійснюватиметься
Купальний сезон у Кременчуцькій громаді завершується 15 вересня. З понеділка рятувальні пости комунального підприємства «Кременчук Аква-сервіс» на пляжах не працюватимуть. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Особливо звертають увагу:
Нагадаємо, станом на 11 вересня якість води у річках Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
