Кременчужанам радять не купатися у Дніпрі та Сухому Кагамлику: якість води не відповідає санітарним нормам

Якість води у річках Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Станом на сьогодні, 11 вересня, мікробіологічні дослідження показали такі індекси лактозопозитивної палички (ЛКП) річкової води:
У повідомленні зазначається, що кишкові ентерококи та Е.coli в досліджених зразках річкової води не виявлені.
Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах, а також не використовувати з них воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.
Нагадаємо, у Кременчуці купальний сезон завершиться 15 вересня. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 1 вересня. Цьогоріч купальний сезон розпочався у Кременчуці 1 червня. А минулого року купальний сезон у місті завершили так само 15 вересня.
