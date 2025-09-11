Кременчужанам радять не купатися у Дніпрі та Сухому Кагамлику: якість води не відповідає санітарним нормам

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчужанам радять не купатися у Дніпрі та Сухому Кагамлику: якість води не відповідає санітарним нормам

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 100

 

Показник забруднення річкової води значно перевищує допустиме значення

Якість води у річках Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Станом на сьогодні, 11 вересня, мікробіологічні дослідження показали такі індекси лактозопозитивної палички (ЛКП) річкової води:

  • Дніпро, центральний пляж: індекс ЛКП на початку пляжу — 12 000, на кінці пляжу — 19 000 (допустиме значення — 10 000).
  • Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — 20 000 (допустиме значення — 10 000). 

У повідомленні зазначається, що кишкові ентерококи та Е.coli в досліджених зразках річкової води не виявлені.

Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах, а також не використовувати з них воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Нагадаємо, у Кременчуці купальний сезон завершиться 15 вересня. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 1 вересня. Цьогоріч купальний сезон розпочався у Кременчуці 1 червня. А минулого року купальний сезон у місті завершили так само 15 вересня.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: купальний сезон Центральний пляж Дніпро Сухий Кагамлик забрудненість води
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх