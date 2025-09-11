Кременчужанам радять не купатися у Дніпрі та Сухому Кагамлику: якість води не відповідає санітарним нормам

Сьогодні, 12:02

Якість води у річках Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Станом на сьогодні, 11 вересня, мікробіологічні дослідження показали такі індекси лактозопозитивної палички (ЛКП) річкової води:

Дніпро, центральний пляж: індекс ЛКП на початку пляжу — 12 000, на кінці пляжу — 1 9 000 (допустиме значення — 10 000).

на початку пляжу — 12 000, на кінці пляжу — 9 000 (допустиме значення — 10 000). Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — 20 000 (допустиме значення — 10 000).

У повідомленні зазначається, що кишкові ентерококи та Е.coli в досліджених зразках річкової води не виявлені.

Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах, а також не використовувати з них воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Нагадаємо, у Кременчуці купальний сезон завершиться 15 вересня. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 1 вересня. Цьогоріч купальний сезон розпочався у Кременчуці 1 червня. А минулого року купальний сезон у місті завершили так само 15 вересня.