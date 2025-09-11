У Кременчуці не вистачає грошей на виплату матеріальної допомоги: у міськраді пояснили причини

У Кременчуці наразі не вистачає коштів на виплату матеріальної допомоги місцевим жителям. Це пов’язано, зокрема, зі збільшенням кількості виплат для мобілізованих громадян. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 11 вересня
Нагадаємо, Кременчуцькі мобілізовані можуть отримати одноразову грошову допомогу від міста. Її розмір складає 30 тисяч гривень.
