У Кременчуці не вистачає грошей на виплату матеріальної допомоги: у міськраді пояснили причини

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 270 Коментарів: 1

У міськраді шукатимуть додаткові кошти для виплати соціальної допомоги

У Кременчуці наразі не вистачає коштів на виплату матеріальної допомоги місцевим жителям. Це пов’язано, зокрема, зі збільшенням кількості виплат для мобілізованих громадян. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 11 вересня

— Ми пересуваємо кошти з грудня на вересень-жовтень. Будемо шукати кошти, — сказав Малецький.

Нагадаємо, Кременчуцькі мобілізовані можуть отримати одноразову грошову допомогу від міста. Її розмір складає 30 тисяч гривень.