Бракує тролейбусів і водіїв: у Кременчуці розглянули петицію про нові тролейбусні маршрути

2 серпня жителі Кременчука зареєстрували петицію з проханням покращити транспортне сполучення міста, зокрема відкрити нові тролейбусні маршрути та посилити вже існуючі. Документ підписали 254 мешканці.
Авторка петиції Світлана Чирва запропонувала:
У відповідь виконком міської ради зазначив, що розвиток електротранспорту залишається пріоритетом, але нині виникла проблема з браком водіїв тролейбусів. Частина працівників мобілізована, а нових кадрів не вистачає, хоча на підприємстві й організовано безкоштовне навчання.
Разом із тим, влада пообіцяла вивчити пропозиції та врахувати їх під час планування мережі тролейбусних маршрутів після збільшення кількості транспорту.
Нагадаємо, що також кременчуківці пропонують запровадити новий тролейбусний маршрут через центр.
