Кременчук

Бракує тролейбусів і водіїв: у Кременчуці розглянули петицію про нові тролейбусні маршрути

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 576

 Міська влада пообіцяла врахувати пропозиції після збільшення кількості транспорту

2 серпня жителі Кременчука зареєстрували петицію з проханням покращити транспортне сполучення міста, зокрема відкрити нові тролейбусні маршрути та посилити вже існуючі. Документ підписали 254 мешканці.

Авторка петиції Світлана Чирва запропонувала:

  • продовжити маршрут 17А+ через вул. Кооперативну;
  • створити новий маршрут 30А+ по вул. Троїцькій до заводу «Ампер»;
  • посилити роботу маршруту 15Б+, щоб скоротити інтервал руху.

У відповідь виконком міської ради зазначив, що розвиток електротранспорту залишається пріоритетом, але нині виникла проблема з браком водіїв тролейбусів. Частина працівників мобілізована, а нових кадрів не вистачає, хоча на підприємстві й організовано безкоштовне навчання.

«Забезпечення роботи нових маршрутів наразі можливе лише за умови зменшення кількості транспорту на інших напрямках», – йдеться у відповіді.

Разом із тим, влада пообіцяла вивчити пропозиції та врахувати їх під час планування мережі тролейбусних маршрутів після збільшення кількості транспорту.

Нагадаємо, що також кременчуківці пропонують запровадити новий тролейбусний маршрут через центр.

2
Автор: Руслана Горгола
тролейбус
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

