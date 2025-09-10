Бракує тролейбусів і водіїв: у Кременчуці розглянули петицію про нові тролейбусні маршрути

2 серпня жителі Кременчука зареєстрували петицію з проханням покращити транспортне сполучення міста, зокрема відкрити нові тролейбусні маршрути та посилити вже існуючі. Документ підписали 254 мешканці.

Авторка петиції Світлана Чирва запропонувала:

продовжити маршрут 17А+ через вул. Кооперативну;

через вул. Кооперативну; створити новий маршрут 30А+ по вул. Троїцькій до заводу «Ампер»;

по вул. Троїцькій до заводу «Ампер»; посилити роботу маршруту 15Б+, щоб скоротити інтервал руху.

У відповідь виконком міської ради зазначив, що розвиток електротранспорту залишається пріоритетом, але нині виникла проблема з браком водіїв тролейбусів. Частина працівників мобілізована, а нових кадрів не вистачає, хоча на підприємстві й організовано безкоштовне навчання.

«Забезпечення роботи нових маршрутів наразі можливе лише за умови зменшення кількості транспорту на інших напрямках», – йдеться у відповіді.

Разом із тим, влада пообіцяла вивчити пропозиції та врахувати їх під час планування мережі тролейбусних маршрутів після збільшення кількості транспорту.

