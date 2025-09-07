У Кременчуці відновили рух Крюківським мостом — міськрада

У Кременчуці відновили рух транспорту Крюківським мостом. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрили. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.
