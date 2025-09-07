У аварії на трасі Полтава – Кременчук постраждали дві жінки — поліція

6 вересня на трасі Полтава — Кременчук поблизу села Судіївка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За даними слідчих, зіткнулися RENAULT MASTER під керуванням 23-річного водія та VOLVO V50, за кермом якого була 26-річна жінка.
Внаслідок аварії травмувалися водійка Volvo та її пасажирка 54 років. Обох госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, 5 вересня на автодорозі Полтава — Олександрія, біля села Бутенки Білицької громади, сталася аварія. Вантажівка DAF під керуванням 24-річного водія зіткнулася з мотоциклом TEKKEN, яким керував 15-річний хлопець.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.