У ДТП на Полтавщині постраждав підліток — поліція

5 вересня на автодорозі Полтава — Олександрія, біля села Бутенки Білицької громади, сталася аварія. Вантажівка DAF під керуванням 24-річного водія зіткнулася з мотоциклом TEKKEN, яким керував 15-річний хлопець. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Унаслідок аварії неповнолітній мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини аварії з’ясовує поліція.
