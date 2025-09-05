ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Патрульній поліції Кременчука пояснили, як можна викрити наркоторгівців за допомогою чат-бота в Telegram

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 104

 

Цього тижня поліція виявила 3 факти зберігання наркотичних речовин

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти у громадян речовини, обіг яких заборонений. З початку тижня патрульні зафіксували 3 факти ймовірного зберігання наркотичних речовин. У кожному випадку була викликана слідчо-оперативна група, яка надала правову кваліфікацію цим фактам. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Правоохоронці нагадали, що в месенджері Telegram працює офіційний чат-бот від патрульної поліції DrugHunters https://t.me/drughunters_ukraine_bot, який допомагає викривати збут наркотиків по всій країні.

Інструкція з використання чат-боту доволі проста:

  • Щоб скористатися чат-ботом і залишити заявку про можливе місце «закладки», достатньо відкрити програму за посиланням, або через QR-код і розпочати діалог.
  • За допомогою простих команд заявник повідомляє чат-бот про місце «закладки» або «закладчика».
  • Обов’язково додайте фото або відео!
  • Адміністратор групи опрацьовує заявку та надсилає її на 102.
  • Поліцейські, маючи достатньо інформації, виїжджають на вказану адресу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтаві судитимуть 28-річного чоловіка за звинуваченням у придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту, а також у побитті місцевого жителя.

Раніше ми писали, що у Кременчуці суд відправив на 6 років за ґрати чоловіка, який робив «закладки» з психотропами.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція закладки наркотики чат-бот
