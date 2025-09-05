У Патрульній поліції Кременчука пояснили, як можна викрити наркоторгівців за допомогою чат-бота в Telegram

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти у громадян речовини, обіг яких заборонений. З початку тижня патрульні зафіксували 3 факти ймовірного зберігання наркотичних речовин. У кожному випадку була викликана слідчо-оперативна група, яка надала правову кваліфікацію цим фактам. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Правоохоронці нагадали, що в месенджері Telegram працює офіційний чат-бот від патрульної поліції DrugHunters https://t.me/drughunters_ukraine_bot, який допомагає викривати збут наркотиків по всій країні.
Інструкція з використання чат-боту доволі проста:
