У Патрульній поліції Кременчука пояснили, як можна викрити наркоторгівців за допомогою чат-бота в Telegram

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти у громадян речовини, обіг яких заборонений. З початку тижня патрульні зафіксували 3 факти ймовірного зберігання наркотичних речовин. У кожному випадку була викликана слідчо-оперативна група, яка надала правову кваліфікацію цим фактам. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Правоохоронці нагадали, що в месенджері Telegram працює офіційний чат-бот від патрульної поліції DrugHunters https://t.me/drughunters_ukraine_bot, який допомагає викривати збут наркотиків по всій країні.

Інструкція з використання чат-боту доволі проста:

Щоб скористатися чат-ботом і залишити заявку про можливе місце «закладки», достатньо відкрити програму за посиланням, або через QR-код і розпочати діалог.

За допомогою простих команд заявник повідомляє чат-бот про місце «закладки» або «закладчика».

Обов’язково додайте фото або відео!

Адміністратор групи опрацьовує заявку та надсилає її на 102.

Поліцейські, маючи достатньо інформації, виїжджають на вказану адресу.

