Полтавець постане перед судом за зберігання наркотиків і побиття чоловіка

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 103

У Полтаві судитимуть 28-річного чоловіка за звинуваченням у придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту, а також у побитті місцевого жителя. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку 2025 року чоловік погодився на пропозицію з «Телеграму» щодо незаконного збуту наркотичних речовин у Полтаві. Отриманий «товар» він розфасував удома, маскуючи заборонені речовини у печиво та цукерки.

Під час обшуку в його квартирі поліцейські вилучили:

понад 55 г «солей»;

більше 650 г канабісу;

майже 40 г галюциногенних грибів.

Крім того, слідство встановило, що у квітні 2025 року полтавець побив місцевого жителя, який запідозрив його в наркоторгівлі. Потерпілому спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Справу розглядатимуть за ч. 3 ст. 307 (збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.

