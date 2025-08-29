Полтавець постане перед судом за зберігання наркотиків і побиття чоловіка

ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавець постане перед судом за зберігання наркотиків і побиття чоловіка

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 103

 

У квартирі фігуранта знайшли «солі», канабіс та галюциногенні гриби

У Полтаві судитимуть 28-річного чоловіка за звинуваченням у придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту, а також у побитті місцевого жителя. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку 2025 року чоловік погодився на пропозицію з «Телеграму» щодо незаконного збуту наркотичних речовин у Полтаві. Отриманий «товар» він розфасував удома, маскуючи заборонені речовини у печиво та цукерки.

 

Під час обшуку в його квартирі поліцейські вилучили:

  • понад 55 г «солей»;

  • більше 650 г канабісу;

  • майже 40 г галюциногенних грибів.

 

Крім того, слідство встановило, що у квітні 2025 року полтавець побив місцевого жителя, який запідозрив його в наркоторгівлі. Потерпілому спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Справу розглядатимуть за ч. 3 ст. 307 (збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці суд відправив на 6 років за ґрати чоловіка, який робив «закладки» з психотропами.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: наркотики суд прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх