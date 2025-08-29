Полтавець постане перед судом за зберігання наркотиків і побиття чоловіка

У Полтаві судитимуть 28-річного чоловіка за звинуваченням у придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту, а також у побитті місцевого жителя. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
За даними слідства, на початку 2025 року чоловік погодився на пропозицію з «Телеграму» щодо незаконного збуту наркотичних речовин у Полтаві. Отриманий «товар» він розфасував удома, маскуючи заборонені речовини у печиво та цукерки.
Під час обшуку в його квартирі поліцейські вилучили:
понад 55 г «солей»;
більше 650 г канабісу;
майже 40 г галюциногенних грибів.
Крім того, слідство встановило, що у квітні 2025 року полтавець побив місцевого жителя, який запідозрив його в наркоторгівлі. Потерпілому спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Справу розглядатимуть за ч. 3 ст. 307 (збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці суд відправив на 6 років за ґрати чоловіка, який робив «закладки» з психотропами.
