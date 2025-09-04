У Кременчуці та Горішніх Плавнях побільшало злочинів проти життя і здоров’я: що на це вплинуло

Кількість справ за фактами смерті та зникнення безвісти зросла на 9%

У першому півріччі 2025 року у Кременчуцькому районі зафіксували зростання кількості кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я людини. Про це йдеться у звіті Кременчуцької окружної прокуратури.

За даними прокуратури, таких злочинів стало більше на 12% — з 258 у 2024 році до 289 у 2025-му. Зокрема, кількість справ за фактами смерті та зникнення безвісти зросла на 9% (з 33 до 36).

Найбільший приріст зафіксували у:

Кременчуцькій громаді — з 173 до 205 випадків (+18,5%);

Горішньоплавнівській громаді — з 38 до 40 (+5,3%).

Натомість у Кам’янопотоківській громаді кількість злочинів проти життя та здоров’я зменшилася з 21 до 12 (–42,9%).

Правоохоронці пояснюють зростання цієї категорії злочинів насамперед збільшенням кількості проваджень за фактами безвісти зниклих військовослужбовців.

