Кременчук, Надзвичайні новини, Війна

У Кременчуці та Горішніх Плавнях побільшало злочинів проти життя і здоров’я: що на це вплинуло

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 151

Кількість справ за фактами смерті та зникнення безвісти зросла на 9%

У першому півріччі 2025 року у Кременчуцькому районі зафіксували зростання кількості кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я людини. Про це йдеться у звіті Кременчуцької окружної прокуратури.

За даними прокуратури, таких злочинів стало більше на 12% — з 258 у 2024 році до 289 у 2025-му. Зокрема, кількість справ за фактами смерті та зникнення безвісти зросла на 9% (з 33 до 36).

Найбільший приріст зафіксували у:

  • Кременчуцькій громаді — з 173 до 205 випадків (+18,5%);
  • Горішньоплавнівській громаді — з 38 до 40 (+5,3%).

Натомість у Кам’янопотоківській громаді кількість злочинів проти життя та здоров’я зменшилася з 21 до 12 (–42,9%).

Правоохоронці пояснюють зростання цієї категорії злочинів насамперед збільшенням кількості проваджень за фактами безвісти зниклих військовослужбовців.

Нагадаємо, упродовж першого півріччя 2025 року поліція та Кременчуцька окружна прокуратура активніше притягували до відповідальності громадян у бюджетній, земельній та екологічній сферах.

Автор: Телеграф
Теги: прокуратура безвісти зниклий смерть
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх