У Кременчуці відкриють нове виробництво кріплень для євроколії

У Кременчуці може розпочатися нове виробництво — виготовлятимуть кріплення для європейської колії. Про це повідомили у пресслужбі посольства України у Швейцарії.

Обговорили це виробництво минулого тижня у Швейцарії під час зустрічі прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко зі швейцарськими партнерами. За результатами діалогу було оголошено про запуск 12 нових проєктів відбудови на суму понад 93 млн швейцарських франків.

Серед них — і виготовлення кріплень для колії у Кременчуці. Відомо, що це не лише дасть змогу зміцнити транспортну інфраструктуру, а й створить додаткові робочі місця у місті.

Крім Кременчука, проєкти охоплять і інші сфери:

забезпечення електропостачання у прифронтових містах;

будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб;

відкриття сучасних лікарень;

розвиток освіти та гуманітарне розмінування.

Спочатку планувалося фінансування в розмірі 50 млн франків, але через високий інтерес бізнесу (43 заявки на понад 500 млн) бюджет збільшили майже вдвічі.

Реалізація усіх проєктів розпочнеться восени 2025 року.

